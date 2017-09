Município e Clube de Caçadores assinam contrato de cedência de gestão do Campo de Tiro de Braga

Foi assinado hoje, dia 25 de Setembro, o protocolo de cedência da gestão do novo Campo de Tiro, na Variante do Alto da Vela, entre a Câmara Municipal de Braga e o Clube de Caçadores. Este protocolo, que agora se inicia, terá a duração inicial de cinco anos automaticamente renováveis se nenhuma das partes se opuser.



Recorde-se que o novo Campo de Tiro tinha sido uma contrapartida assumida pelo Município de Braga ao Clube de Caçadores pela expropriação dos terrenos da antiga sede, que se situava no Monte Picoto, para a edificação do actual Parque Urbano.



Como sublinhou Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, este é um equipamento de referência para Braga no plano desportivo e social. “O novo Campo de Tiro irá certamente ser palco de várias competições nacionais e internacionais que serão mais uma alavanca turística da Cidade e da região. Deste modo, temos um equipamento de referência que servirá o Clu be de Caçadores e a comunidade, promovendo uma modalidade diferenciadora como o tiro”, referiu o Autarca, salientado a aposta do Executivo no eclectismo desportivo.



O Edil elogiou ainda a postura de diálogo e colaboração da direcção do Clube de Caçadores de Braga, que ´sempre procurou ir limando arestas´ para que fosse possível chegar a este dia.



Por seu turno, Manuel Fernandes, presidente do Clube de Caçadores de Braga, realçou que este é um ´espaço excelente´. “Quando todas as valências estiverem a funcionar, tenho a certeza que este equipamento será de nível mundial. É um projecto que conseguimos concretizar com o esforço de todos, sem excepção. Da parte do Clube de Caçadores, temos todo o interesse em aproveitar esta valência da melhor maneira, mantendo presente o objectivo de ser um espaço para a Cidade, que permite que todos fiquemos mais ricos”, disse.



