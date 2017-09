Centro Cultural Sénior aposta na História da Arte

Os Cursos de História e Arte no Minho e História do Cristianismo, são os que têm mais procura, entre os utentes do Centro Cultural Sénior (CCS), para o ano lectivo de 2017/2018.

O CCS deu a conhecer ontem as principais actividades para este ano lectivo, apresentando como novidades os módulos de Literatura e de Iconografia Cristã.



“O módulo de Literatura pensamos que vem ao encontro dos desejos dos nossos próprios utentes. Teremos também como novidade o módulo de Iconografia Cristã. Neste mundo da arte cristã há imensos símbolos e imensas iconografias que importa perceber. Esse módulo será uma boa chave de leitura para muito do património que nós temos”, disse o cónego José Paulo Abreu, director do CCS.

O centro, cujas actividades lectivas têm início a 2 de Outubro, disponibiliza ainda módulos como Coro, Dança Livre, Desenho e Pintura, História de Braga, Informática , Inglês Pré - Intermédio, Inglê s Intermédio, Inglês vançado, Marcos ao Ritmo da Língua e Literatura.



As inscrições podem ser feitas até ao fim do mês, sendo que o valor varia entre os 15 euros por módulo e os 40 euros por quatro módulos. A inscrição do CCS é de 60 euros por ano lectivo. Até ao momento já estão inscritas no centro mais de 100 pessoas. As inscrições podem ser feitas na sede do CCS localizada na Rua de S. Domingos, nº 94 B ou pelo endereço electrónico centroculturalsenior@gmail.com.



A abertura do ano lectivo do CCS está agendado para o dia 10 de Outubro. Durante o o ano lectivo, os utentes podem participar em actividades como passeios anuais (a realizar na época da Páscoa e em Junho /Julho).

As aulas decorrem, de segunda a quarta-feira, entre as 14.30 horas e as 17.30 horas, às quintas-feiras, das 14.30 às 18.30 horas, e ao sábado entre as 14.30 e as 16. 00 horas.

Cada módulo deve ter no mínimo 10 participantes.

