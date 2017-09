Universidade Católica conta com duas centenas de novos alunos

Depois de ter estabilizado o número de alunos nos últimos anos - cerca de mil - o Centro Regional de Braga da Universidade Católica procura agora consolidar a sua oferta curricular.

Na abertura de mais um ano lectivo, o presidente da Católica de Braga afirmou que se há alguns cursos que perderam procura no mercado de trabalho, outros há que se tem afirmado sendo, por isso, cada vez mais procurados, como é o caso dos cursos de Psicologia, Ciências de Comunicação, Turismo e Serviço Social.



“Neste momento estamos numa fase de estabilidade. Não tentaremos expandir, até porque não estamos numa fase de expansão do ensino superior. Queremos consolidar os nossos cursos, aumentando a sua qualidade com o grupo de alunos que temos, que é para nós nós, neste momento, o suficiente para funcionarmos bem”, diz o presidente João Manuel Duque.

A estabilização do número de alunos tem dado também à Universidade Católica uma estabilidade financeira, embora “não se consiga fazer investimentos muito avultados”, continua o presidente do Centro Regional de Braga.



Para o ano lectivo que agora começa, a Católica de Braga conta duas centenas de novos alunos inscritos - a maioria oriunda do concelho - o que, segundo João Manuel Duque, “é ligeiramente superior ao habitual”.

Na cerimónia de recepção aos novos estudantes, o presidente deste centro regional, além de alguns conselhos práticos, frisou que a missão da Uni versidade Católica não é só transmitir conhecimentos científicos mas, sobretudo, promover a capacidade de trabalhar em grupo, de promover o empreendedorismo, respondendo a “um futuro muito instável e variável”.



“Esperamos corresponder às vossas expectativas”, afirmou João Manuel Duque.

“A nossa missão é formar pessoas, inspirados em princípios cristãos, mesmo que não sejam crentes. Para isso, assumimos a responsabilidade de prestar um serviço de qualidade, competente e exigente. Não esperes de nós, portanto, qualquer condescendência com o desleixo e o facilitismo”, diz ainda o presidente numa nota deixada aos estudantes nesta cerimónia de recepção na abertura de mais um ano lectivo.



Frisando que a vida universitária é composta por um vasto leque de actividades, em que sobressaem as iniciativas dos alunos, João Manuel Duque, incentivou ainda os novos alunos a participar activamente na vida da universidade, sobretudo através das associações de estudantes, do coro, das tunas, do voluntariado, da participação nas sessões solenes, entre outras. “Tudo isso é muito importante no crescimento humano de que irás ser o principal protagonista”, continua o responsável.



Esta cerimónia de boas-vindas contou também com a participação de docentes responsáveis pelos vários departamentos e familiares dos alunos.

A Tuna Feminina da Universidad Católica - Líricas - também abrilhantou a sessão.

