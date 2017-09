Fafe: Criança de 12 anos coagida a actos sexuais

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária(PJ) por suspeita de ter forçado uma criança de 12 anos “à prática de actos sexuais de relevo”, anteontem, no interior de uma casa de banho pública, em Fafe.

De acordo com a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga que deteve o suspeito, este “privou de liberdade a criança, constrangendo-a de seguida à práti ca de actos sexuais de relevo, conduta que foi interrompida pela pronta intervenção de familiares”.



O detido, que incorre no crime de coacção sexual, é jardineiro de profissão.

O suspeito foi ontem presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas que ainda não eram conhecidas à hora de fecho desta edição.

