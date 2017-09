Barcelos: Mulher de 85 anos burlada em 3040 euros

Uma mulher de 85 anos residente na freguesia de Cossourado, concelho de Barcelos, foi abordada em sua casa por dois homens que se fizeram passar por directores do Centro de saúde local e acabaram por levar-lhe mais de três mil euros.



Os homens, aparentando 40 e 60 anos, disseram à mulher que as notas de 50 euros iam sair de circulação, pelo que tinham de ser trocadas.

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira.



A mulher acabou por entregar aos burlões 3040 euros que tinha em casa.

Os homens puseram-se em fuga.

Este tipo de burla tem-se repetido nos últimos dois meses em diferentes pontos do distrito. Os dois homens apresentam-se como funcionários da Segurança Social ou do Centro de Saúde.

