No Twine Wine & Tapas recriam-se os melhores pratos da cozinha portuguesa

É num espaço bem decorado, com um estilo contemporâneo à mistura com alguns apontamentos clássicos, que Ricardo Silva, um dos sócios gerentes, nos recebe no Twine Wine & Tapas. O conceito nasceu da ideia de três amigos, enólogos, que quiseram criar um espaço onde os bracarenses pudessem degustar uma panóplia de tapas acompanhadas por um bom vinho.



Uma das novidades do Twine Wine & Tapas é a recriação dos pratos típicos portugueses. É disso exemplo a empada de cozido à portuguesa, o pastel de bacalhau com natas ou o ceviche de bacalhau à portuguesa, com pasta de grão-de-bico, cebola roxa e azeitona desidratada.

Todos os dias, o espaço serve, à hora de almoço, um menu de diária composto por um prato de carne e outro de peixe. O Arroz de Pato, o Bacalhau com Natas, o Peru no Forno ou a Vitela Estufada são alguns dos exemplos.



A diária, que é composta pela sopa , pão e vinho, tem um custo de 7 euros.

À noite funciona o serviço à carta.

Todas as iguarias são harmonizadas com um bom vinho. E vinhos não faltam no Twine Wine & Tapas. E dos bons. “Só vendemos vinhos portugueses, de todas as regiões, excepto do Algarve”, revela Ricardo Silva.

O vinho, vendido a copo, é uma das atracções deste local que tem hoje uma carteira fiel de clientes.



Se visitar o espaço com um grupo de amigos, uma sugestão deixada por Ricardo Silva é optar por escolher várias tapas e partilhá-las, numa verdadeira troca de sabores e experiências.

A iniciativa Verde Cool encaixa na perfeição com o conceito do Twine Wine & Tapas que escolheu como petisco uma meia desfeita de bacalhau (com grão de bico, ovo, azeitona desidratada e sala) acompanhada por um copo de vinho ‘Quinta de Azevedo’.

Tudo por apenas 3 euros.

