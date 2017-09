Politécnico de Viana do Castelo reforça cooperação com Macau

autor Redacção num. de artigos 34012

O Instituto Politécnico de Viana o Castelo (IPVC) recebeu ontem uma delegação do IPM - Instituto Politécnico de Macau. Em cima da mesa esteve o estreitar de relações e cooperação entre as duas instituições de ensino essencialmente na área das artes. A visita surge dias depois de ter sido assinado um protocolo de cooperação entre o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e o Gabinete de apoio ao ensino superior da região administrativa especial de Macau que visa proporcionar a entrada de alunos chineses em Portugal.



“Temos tudo o que é necessário para conseguir uma cooperação eficaz com o Politécnico de Macau em todas as áreas comuns e reforçar a nossa cooperação na área das artes”, começou por referir Rui Teixeira, presidente do IPVC, que fez questão de sublinhar a importância desta formação nos projetos educativos. “Não podemos conceber planos de formação sem a área artística pois trata-se de uma necessidade básica de qualquer projeto educativo”. Rui Teixeira sublinhou nesse sentido a existência de vários cursos na vertente artística na formação existente no Politécnico de Viana do Castelo.



O presidente do IPVC realçou que “a cooperação entre o IPVC e o I PM é já longa” assim como a importância que a componente artística tem para Macau. “Tenho real noção da importância que as artes têm para o IPM quer na vida do próprio território quer na forte ligação que têm com o meio envolvente. Aliás este era o sonho do professor Lei Heong Iok, que sempre quis que esta formação fosse o domínio essencial”. Rui Teixeira recorda ainda que o presidente do Politécnico de Macau “gostava de ver o Politécnico na vida de Macau e no seu cosmopolitismo, na sua diversidade cultural, na qual a arte tem um papel fundamental”. Um desígnio que conseguiu, considera Rui Teixeira, que enaltece a vinda da delegação do IPM para reforçar a cooperação nessa vertente.



O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior da Região Administrativa Especial de Macau assinaram na passada sexta-feira, um protocolo que pretende simplificar o acesso de estudantes macaenses aos Institutos Politécnicos em Portugal. Desta forma as instituições portuguesas irão reconhecer os resultados do Exame Unificado de Acesso às Instituições de Ensino Superior de Macau como ferramenta de selecção e ingresso dos estudantes nas instituições portuguesas.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas