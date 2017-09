Município de Vila de Verde recebe grupo de professores do projeto Erasmus+ 'Refugees and Migrants”

A Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Dr.ª Júlia Fernandes, recebeu nos Paços do Concelho de Vila Verde, um grupo de professores do projeto Erasmus+ 'Refugees and Migrants seeking for their future in the united Europe (past-present-future)', os quais estão integrados num projeto que está a ser desenvolvido pela Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), desde 2016, sobre a temática dos refugiados e migrantes que, cada vez mais, procuram a União Europeia para começarem uma nova vida.



Na Câmara Municipal, a vereadora Júlia Fernandes deu a conhecer ao grupo de professores as potencialidades culturais tradicionais e económicas do Concelho e todo o processo que envolveu a criação da marca Namorar Portugal, um dos melhores exemplos da junção do empreendedorismo e da criatividade com a tradição, neste casos os Lenços dos Namorados. No final da visita houve trocas de lembranças entre Vila Verde e o grupo de professores deste Erasmus +.



Segundo os responsáveis do projeto a parceria envolve vários países: Bulgária, Chipre, Eslováquia, Grécia, Itália, Roménia, Portugal e Turquia, alguns dos quais devido ao fenómeno migratório atravessam graves problemas (Grécia, Itália, Turquia) - que afetam a sua sociedade e a relação com países vizinhos e União Europeia, ao serem o destino de milhare s de migrantes/refugiados. Outros (Bulgária, Eslováquia, Roménia) estão na rota de migração do Médio Oriente para a Europa Ocidental e ainda há os que, sem estarem na rota dos migrantes, estão disponíveis como destino de migração (Portugal e Chipre).



O projeto visa debater a problemática dos processos de obtenção de asilo ou autorização de permanência, discutir a integração na sociedade em geral, e nas escolas em particular, partilhando as experiências e boas práticas dos diversos parceiros.



A primeira reunião transnacional do projeto Erasmus+ Migrants seeking future United Europe (past-present-future) foi acolhida pela Escola Profissional Amar Terra Verde entre 18 e 22 de Setembro de 2017. Os países que participaram nesta reunião foram Bulgária, Chipre, Eslováquia, Grécia, Itália e Portugal.



Nesta reunião, os trabalhos incidiram sobre a comparação de procedimentos - face à obtenção de estatuto de refugiado, de asilo ou de autorização de residência nos países participantes, à legislação respetiva e ao balanço das atividades realizadas e a realizar nos diversos países participantes no âmbito do projeto. Os trabalhos foram bastante frutíferos e produtivos tendo-se agendado a próxima reunião para a Bulgária já no próximo ano.'



