Milhares de pessoas assistiram no domingo, dia 24 de setembro, ao magnífico cortejo etnográfico que percorreu as principais ruas da vila de Cabeceiras de Basto. Dezenas de viaturas e muitas pessoas provindas de todas as freguesias apresentaram os mais variados temas relacionados com a ‘Água’, promovendo e divulgando a cultura popular e etnográfica de Cabeceiras de Basto.



Este cortejo reflete o trabalho de uma equipa - constituída pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, pelas Juntas de Freguesia, responsáveis pela Comissão de Festas, associações e coletividades, entre outros - que nos últimos meses tem trabalhado em permanência, envolvendo as diferentes faixas etárias da população na produção e concretização deste desfile dos usos e costumes mais genuínos desta terra de Basto.



Ao Cortejo Etnográfico, a freguesia de Abadim trouxe o tema ‘Levada de Víbora’, a freguesia de Alvite e Passos ‘Moinhos de Petimão’, a freguesia do Arco de Baúlhe e Vila Nune ‘As Barcas do Tâmega’, a freguesia de Basto a ‘Serração do Miranda’, a freguesia de Bucos ‘Lavar a Lã’, a freguesia de Cabeceiras de Basto o tema ‘Lagar do Casal’, a freguesia de Cavez ‘Fonte de S. Bartolomeu’, a freguesia da Faia ‘S. Tiago das Bichas’, a freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas a ‘Festa das Papas’, a freguesia de Pedraça ‘Águas Santas de Currais’, a freguesia de Refojos de Basto de Basto, Outeiro e Pain zela a ‘Fonte das Mamas e Ribeira de Penoutas’ e a freguesia de Riodouro o ‘Alambique e Praia Fluvial’ e a ‘Ponte da Cal’, este último carro dinamizado pela Associação Vilela com Vida.



Centenas de pessoas foram ao longo dos últimos meses mobilizadas para construir e ornamentar os carros alegóricos, bem como participar nos mesmos, dando corpo a um criativo cortejo que surpreendeu o numeroso público que se posicionou ao longo do trajeto.



De destacar, ainda, que este cortejo etnográfico, marcado por uma forte componente cénica, emerge também do trabalho de transformação cultural levado a cabo pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto que tem conquistado cada vez mais fãs.



Esta iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e pela Basto Vida, em parceria com as Juntas de Freguesia, as associações e coletividades locais que deram corpo a este cortejo.



Na tribuna assistiram ao Cortejo Etnográfico os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, Francisco Alves e Eng. Joaquim Barreto, respetivamente, os vereadores Alfredo Magalhães e Prof. Mário Leite e demais autarcas das freguesias.

No final foram entregues lembranças a todas as freguesias participantes neste cortejo.



A Feira que também é Festa de S. Miguel continua até ao próximo dia 30 de setembro, sábado, com grande animação, emprestando a esta vila um cenário de grande beleza.



*** Nota da C.M. de Cabeceiras de Basto ***

