Ponte de Lima: VIII Abraço ao Rio Lima contou com a participação de 1400 alunos

Realizou-se no passado dia 22 de setembro mais um Abraço ao Rio Lima, ação que visa sensibilizar a população para a necessidade de preservação do recurso hídrico mais importante do concelho de Ponte de Lima, o Rio Lima, e que há oito anos é dinamizada pelo Serviço Educativo das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D´Arcos.



No primeiro dia de Outono, as margens do Rio Lima, entre a Ponte Medieval e a Ponte Nova, acolheram cerca de 1400 alunos de diversos estabelecimentos de ensino do concelho. Como convidados aderiram ainda a esta ação, uma escola da Ponte da Barca e uma delegação de Xinzio de Limia, localidade da Galiza onde nasce o Rio Lima, mais concretamente na Serra de S. Mamede, e que tem estreita ligação com Ponte de Lima quer pelo rio quer pelo nome Lima.



A união simbólica entre as duas margens foi efetuada pelo Pinchas, a Mascote da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d`Arcos, que transportado num barco da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e de um grupo de canoas do Clube Náutico de Ponte de Lima saudaram todos os participantes.



O Vice- Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, responsável pelo pelouro do Ambiente e do Rio Lima, Gaspar Martins, participou nesta ação, juntando—se às 14 centenas de crianças. Considerando que o Rio Lima não está poluído, é um Rio Limpo, o autarca salientou a importância da iniciativa, “como forma de alertar os mais pequenos para a sensibilização da preservação do Rio Lima.”



A VIII edição do Abraço ao Rio Lima contou com a presença dos alunos provenientes dos seguintes estabelecimentos escolares: E.B. 1 de Ponte de Lima, Centro Educativo da Gandra, Centro Educativo de Refoios, Centro Educativo de Ribeira, E.B. Rebordões Souto, Centro Educativo de Freixo, Centro Educativo das Lagoas, Centro Educativo de Arcozelo, Centro Educativo de Trovela, E.B. 2,3 António Feijó, Academia de Música Fernandes Fão, AAPEL (Associação dos Amigos da Pessoa especial Limiana). Participam ainda dois colégios de Xinzo de Lima, “Carlos Casares” e “Rosalía de Castro” e a Escola Básica Diogo Bernardes da Ponte da Barca.



*** Nota da C.M. de Ponte da Barca ***

