Viana do Castelo: 120 alunos trabalharam o sal nas comemorações das Jornadas Europeias do Património em Viana do Castelo

Cerca de 120 alunos da Escola de Ensino Básico da Avenida, Escola Secundária de Santa Maria Maior e Escola Profissional AWICH’ON participaram nas oficinas pedagógicas integradas nas Jornadas Europeias do Património, este ano sob o tema “Roteiro pelos Museus - Mostra de profissões/atividades costeiras”.



A iniciativa integrou, assim, oficinas pedagógicas denominadas “ “Pias Salineiras, Artes de Pesca e Tapetes de Sal e Encascar” onde os alunos vivenciaram a experiência da obtenção do sal, da utilização/manutenção dos utensílios para a pesca, assim como o conhecimento do processo de tingimento do fio de algodão. Estas oficinas contaram com a presença de Manuel Gonçalo Araújo que, com o seu conhecimento e a partilha das suas histórias/experiência de vida, contribuiu para cativar a atenção dos vis itantes, principalmente do público escolar.

Os alunos participaram ainda na execução de um tapete de sal, sendo que os museus estiveram também abertos com o tema da cultura costeira, envolvendo o património cultural e natural entre a comunidade, as suas vivências e as suas histórias.



As Jornadas Europeias do Património 2017, este ano subordinadas ao tema Património e Natureza, pretendiam chamar a atenção para a importância da relação entre as pessoas, as comunidades, os lugares e a sua História, mostrando como o património e a natureza se cruzam nas suas diferentes expressões - mais urbanas ou mais rurais - e para a necessidade de preservar e valorizar esta relação, fundamental para a qualidade da vida, para a qualificação do território e para o reforço de identidades.



*** Nota da C.M. de Viana do Castelo ***

