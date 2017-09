Património (i)material e a prática desportiva de mãos dadas na II Caminhada entre Mosteiros em Amares

Decorreu no passado domingo, dia 24 de setembro, mais uma iniciativa integrada no programa anual de caminhadas do Município: “Amares a Caminhar”, numa organização da Associação dos Amigos do Mosteiros de Rendufe. A caminhada realizou-se entre os Mosteiros de Rendufe e o de Santa Maria de Bouro e permitiu aos cerca de 50 participantes desfrutar, não só, das belas paisagens do concelho, mas também, apreciar o património arquitetónico e cultural de Amares.



Esta iniciativa integrou-se, ainda, nas Jornadas Europeias do Património, este ano dedicadas ao tema 'Património e Natureza - Pessoas, Lugares e Histórias', assinaladas pela Direção Regional da Cultura do Norte nos dias 23 e 24 de setembro, no Mosteiro de Santo André, em Rendufe.



O programa incluiu, no dia 23, a conferência 'Arte e Devoção no Mosteiro de Rendufe: o canto litúrgico dos monges beneditinos', proferida por Elisa Lessa, professora no Departamento de Música do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho. A sessão decorreu no antigo refeitório dos monges, com entrada livre.



*** Nota da C.M. de Amares ***

