Prata para Xadrez da UMinho no Europeu!

A UMinho esteve presente no Campeonato Europeu Universitário de Xadrez que se realizou na cidade espanhola de Fuengirola, tendo conquistado uma medalha de prata através de Luís Silva (Medicina).



No sul de Espanha, em pleno Outono, mas com um tempo de verão, a bela cidade de Fuengirola acolheu a organização de mais um Europeu Universitário de Xadrez, que nesta sua segunda edição contou com a presença de 120 participantes oriundos de 25 universidades de 15 países diferentes.



Com num nível competitivo muito elevado, mais elevado do que aquele “observado no xadrez de competição federada portuguesa”, como referenciou o medalhado Luís Silva, a organização esmerou-se na qualidade das condições oferecidas aos praticantes.



Apesar de em termos coletivos a prestação da UMinho não t er sido a melhor, tendo-se classificado em 20º lugar, a nível individual - dentro da prova coletiva - Luís Silva conseguiu conquistar uma medalha de prata no segundo tabuleiro com os mesmos pontos do medalhado de ouro, Igor Lysij, membro da equipa campeã.



Em forma de balanço, Luís Silva, expõe que a imagem com que se fica desta prova é que “a Rússia (vitórias no feminino e masculino) reforçou a sua supremacia perante as outras nações e ainda mais para com Portugal que está muito longe nesta modalidade em relação a qualquer país que participou nesta prova”.



A delegação que representou a UMinho nesta prova foi composta pelos seguintes elementos: Luís Silva (Medicina), Jéssica Costa (Economia), Mariana Silva (Línguas Aplicadas), Sérgio Marques (Economia) e Pedro Almeida (Chefe de Delegação).

