Percurso natural e ecológico renasce nas margens dos rios Guisande e Este em Famalicão

autor Redacção num. de artigos 34024

Está criado o primeiro percurso natural e ecológico nas margens dos rios Guisande e Este, nas freguesias de Arnoso Sta. Maria, Sta. Eulália e Nine, no concelho de Vila Nova de Famalicão. São mais de cinco quilómetros de caminho ribeirinho pronto para ser usufruído a pé, de bicicleta ou em corrida lado-a-lado com um património natural e ambiental de grande beleza, por entre pontes, mosteiros, açudes, vinhas e milheirais.



Este é o primeiro resultado visível do projeto “Os Nossos Rios”, lançado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Agência Portuguesa do Ambiente, em maio de 2016, e que tem como objetivo “recuperar os antigos caminhos de pescadores, tornar os rios visitáveis e permitir à população usufruir destas magníficas paisagens, sem ferir o ecossistema existente”, como explicou o presidente da autarquia, Paulo Cunha, na altura.



Além de bastante aprazível, este percurso passa por locais tão interessantes como a Igreja de estilo românico do Mosteiro de Arnoso de Sta Eulália, fundada no século VII, pelo Açude do Romão em Nine que dá origem a dois canais de rega, e que foi mandado executar durante o reinado de Dona Maria I e ainda pelo Açude, Azenha e Ponte de Coura, ponte de sabor medieval, de nítida influência românica.



O percurso atravessa vários terrenos privados o que obrigou a autarquia a celebrar acordos de colaboração com 36 proprietários que acordaram a limpeza, manutenção e passa gem pelas suas margens.



O projeto tem contado com um conjunto ações de sensibilização e educação ambiental junto dos proprietários e restante comunidade para a sua responsabilidade em cuidar das margens seguindo as boas práticas necessárias e também incentivar a comunidade a fiscalizar e preservar os rios. Da parte da autarquia tem sido também realizado um conjunto de trabalhos de requalificação das linhas de água e margens ribeirinhas.



Nesta grande ação de intervenção e educação ambiental têm participado muitos voluntários como instituições, grupos de jovens, associações ambientalistas, autarcas, biólogos, fotógrafos, escuteiros, proprietários dos terrenos ribeirinhos entre muitos outros.



“É um projeto envolvente e convocante, onde todas as pessoas e instituições são chamadas a participar”, afirma a propósito Paulo Cunha, relembrando a importância da figura dos guarda-rios. “É fundamental que as pessoas tenham o cuidado de serem zeladoras dos rios, assumindo elas próprias o papel de guarda-rios, agora num contexto de voluntariado e de responsabilidade cívica”.



E acrescenta: “Será um processo para muitos anos, que irá envolver muitas gerações de famalicenses”.



Entretanto, os trabalhos de sensibilização e limpeza das margens ribeirinhas centram-se agora no rio Este, nas freguesias do Louro e Gondifelos.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas