ACB com novos serviços de apoio ao investimento

autor Redacção num. de artigos 34024

A Associação Comercial de Braga (ACB) está a dinamizar novos serviços especializados de apoio a empresas e empreendedores, no âmbito de um protocolo celebrado com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Integrando a rede nacional de entidades prestadoras de apoio técnico (EPAT), a ACB encontra-se acreditada para prestar serviços de apoio ao investimento, empreendedorismo e criação de emprego, no âmbito das políticas públicas dinamizadas pelo IEFP e outros parceiros institucionais.



O apoio técnico contempla a fase prévia à aprovação dos projectos de investimento e criação de emprego, permitindo que os promotores das iniciativas empresariais possam beneficiar de apoio na elaboração de planos de investimento e de negócio, abrangendo todas as medidas e programas executados pelo IEFP (Apoio à Criação de Empresas, Programa Nacional de Microcrédito, Apoio à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego).



Está ainda consagrado um apoio gratuito e voluntário em termos de acompanhamento técnico e consultoria especializada nos dois primeiros anos de actividade das empresas criadas no âmbito das medidas de apoio ao investimento e emprego.

Rui Marques, director geral da ACB, diz que “a celebração deste protocolo de cooperação com o IEFP contribui para reforçar o leque de serviços especializados que a ACB disponibiliza a empresas e empreendedores”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas