Monção: Café destruído por incêndio de causas ainda desconhecidas

Um incêndio destruiu ontem um café na freguesia de Ceivães, concelho de Monção, que se encontrava fechado na altura do sinistro.

Terá sido o proprietário, quando foi abrir o café, por volta das 7 horas, que se apercebeu do incêndio e alertou os bombeiros.

O incêndio foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Monção, cujo comandante, José Passos, confirmou ao ‘Correio do Minho’ que encontraram o estabelecimento tomado pelas chamas.

O café localiza-se no rés-do-chão de uma habitação, mas o incêndio ficou confinado ao estabelecimento, revelou o comandante dos bombeiros monçanenses, que mobilizaram para o local sete elementos apoiados por dois veículos.

O facto do café estar fechado ajudou a confinar o incêndio àquele espaço, refere José Passos.

As causas do incêndio estão ainda por apurar. Além dos bombeiros, estiveram no local uma patrulha da GNR e o piquete da EDP.

