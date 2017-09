Câmara de Viana do Castelo investe 5 milhões de euros na rede de saneamento

A Câmara Municipal de Viana do Castelo está a investir cerca de 5 milhões de euros nas redes de saneamento e de abastecimento de água do concelho.

O investimento abrange nove freguesias do concelho (Chafé, Castelo do Neiva, S. Romão de Neiva, Mazarefes, Vila Franca, Mujães, Cardielos, Nogueira e Subportela) e tem como finalidade aumentar a taxa de cobertura, em termos de saneamento, para os 78,5 por cento, e para mais de 97 por cento no abastecimento de água.



O investimento implica a colocação de 23 quilómetros de redes de drenagem de saneamento, 992 ramais de drenagem de saneamento e a colocação de mais de cinco quilómetros de abastecimento de água e 160 ramais de abastecimento de água.



Estes investimentos juntam-se a um outro conjunto de empreitadas recentes a cargo da Câmara Municipal e dos Serviços Municipais de Saneamento Básico de Viana do Castelo no valo r global de aproximadamente 2,6 milhões de euros. Em causa estavam investimentos em Deão, Vila de Punhe, Castelo do Neiva, Barroselas, Subportela (Caminho da Rompida e Estrada Municipal), Perre, Bairro de S. Roque e Escola Técnica (Monserrate), Rua Cidade de Riom e Rua Sport Clube Vianense e Rua de Olivença, num investimento de cerca de dois milhões de euros.



Entretanto ontem a autarquia deu como concluída a pavimentação da Estrada Municipal 540, em Subportela.

A empreitada, com uma extensão de cinco quilómetros, incluiu a remoção dos reservatórios provisórios instalados em frente da igreja paroquial, a colocação de estruturas de água e saneamento, a construção de reservatórios e as ligações do Subsistema de de Abastecimento de Água de S. Jorge. Foram instalados 3900 metros de adutora e um reservatório em Subportela e outro em Mujães, num investimento de 1,2 milhões de euros.

