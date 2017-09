Verde Cool: No Bem-Me-Quer prova-se o melhor do receituário tradicional da região

O restaurante Bem-Me-Quer é um dos pontos de visita obrigatórios no roteiro gastronómico concelhio e uma casa que, pelo peso da sua história, quase dispensa apresentações. Neste espaço, tradição e modernidade conjugam-se num verdadeiro jogo de sabores e saberes, onde o cliente é que tira o melhor proveito, degustando iguarias de fazer água na boca.

O Bacalhau à Bem-Me-Quer é o prato mais afamado da casa e um dos que melhor representa o concelho (também conhecido por Bacalhau à Narcisa). Mas não é o único. Não podemos esquecer também o Cabrito no Forno ou o Povo Grelhado.



Para além destes, há também os pratos sazonais como é o caso das Papas com Rojões, a Lampreia à Bordalesa, as Tripas, entre outros.

Neste restaurante, como sublinha o seu gerente José Dias, há sobretudo “um respeito pelo receituário tradicional regional, e também nacional.

E porque a boa comida tem de ser acompanhada por um bom vinho, José Dias faz questão de apresentar aos seus clientes as melhores escolhas.



Mas, a refeição só fica completa com uma boa sobremesa. E, neste âmbito, o Bem-Me-Quer é também um exímio representante do receituário tradicional da região. Dignos representantes desse receituário está, entre outros, o Pudim Abade Priscos, a Sopa Dourada ou a Delícia de Nata. “Respirámos tradição, os valores gastronómicos da região, onde o respeito pela matéria-prima é um das nossa preocupações”, continua José Dias.



Para o Verde Cool, iniciativa da Associação Comercial de Braga, em parceria com o Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho, o restaurante escolheu uma iguaria que é também representativa da gastronomia regional e nacional, os bolinhos de bacalhau. São acompanhados por um copo de vinho verde ‘Aveleda’.

