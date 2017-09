Rui Vieira de Castro é o único candidato a reitor da UMinho

Rui Vieira de Castro é o único candidato a reitor da Universidade do Minho, tendo a candidatura do professor catedrático e ex-vice-reitor sido admitida pela comissão eleitoral. Em comunicado dirigido à comunidade académica, a comissão informou que a propositura “preenche os requisitos legalmente exigidos”.

A aceitação da candidatura de Rui Vieira de Castro não é ainda definitiva, já que a comissão eleitoral reúne no dia 2 de Outubro para a aprovar “definitivamente”.



Professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro foi vice-reitor para a Investigação e Ensino, entre 2009 e 2013, e vice-reitor para a Educação, de 2013 e Janeiro deste ano.



De acordo com o regulamento eleitoral, Rui Vieira de Castro ap resenta o seu programa para os próximos quatro anos de governo da Universidade do Minho em audição do Conselho Geral agendada para 23 de Outubro, um dia antes da votação da sua candidatura pelo mesmo órgão.

O candidato não deverá ter dificuldades em ser eleito, já que a lista por si liderada venceu as últimas eleições para o Conselho Geral, a 21 de Março último, elegendo oito dos doze elementos representantes do corpo de docentes e investigadores, maioritário neste órgão.



Com a eleição de Rui Vieira de Castro, a Universidade do Minho voltará, mais de três décadas depois, a ter um reitor da área das humanidades.

Desde 1984, ano em que o filósofo Lúcio Craveiro da Silva encerrou o seu mandato de reitor, o órgão máximo de governo da UMinho tem sido exercido apenas por engenheiros.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas