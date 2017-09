“Noah” estreia este domingo na Casa das Artes

É com um espetáculo para toda a família que a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão vai assinalar o Dia Mundial da Música. “Noah” é a mais recente proposta da Companhia de Música Teatral (CMT) e tem estreia marcada para este domingo, 1 de outubro, às 17h00, no grande auditório do espaço cultural famalicense.



O espetáculo de música cénica, coproduzido com a Casa das Artes, o Cine-Teatro Alba e o Teatro Aveirense, é uma história bíblica que permite uma viagem por vários territórios e sonoridades, pensado para espelhar a personalidade das crianças e adolescentes envolvidas no projeto da Companhia intitulado “CMT-Kids”.



“O ponto de partida de Noah é a história que a nossa cultura no s contou, a mesma da Arca de Noé: um mundo em desmoronamento devido à ação do Homem. Do ponto de vista musical Noah propõe uma viagem por vários territórios e sonoridades, revelando a Arca enquanto metáfora da convivência e da diversidade. Violoncelo, flautas, saxofone, eletrónica e vozes são alguns dos recursos sonoros e o discurso musical não hesita em mudar de rumo e tocar tanto em territórios prováveis como improváveis”, pode ler-se na sinopse da peça.



O espetáculo tem a duração de 60 minutos. Os bilhetes já encontram à venda: têm o custo de 4 euros para o público em geral e de 2 euros para crianças, estudantes e portadores do Cartão Quadrilátero Cultural.



