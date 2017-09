Vila Verde entre os concelhos com melhor dinâmica económica do distrito e do País

autor Redacção num. de artigos 34028

A economia do concelho de Vila Verde está a crescer gradualmente, desde 2013. Só no ano de 2017, até ao mês de Agosto, foram criadas 100 novas empresas. No total do mandato autárquico, entre 2013 e 2017, o saldo acumulado é de 585 novas empresas criadas, o que revela o comportamento positivo do tecido empresarial do Concelho, ao nível das melhores economias do país, adiantam os números do relatório que acaba de ser publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.



Os dados avançados no “Barómetro Empresarial de setembro” da consultora “Informa D&B”, fazem saber que Vila Verde regista um crescimento económico acima da média nacional, cerca de 3%, revelando um aumento gradual de empresas desde 2013.

Só no ano de 2016, surgiram 165 novas empresas, mais 22 do que em 2015. Em 2014 já haviam sido criadas 135 novas empresas. Só entre Outubro e Dezembro de 2013, foram criadas 43 novas empresas.



COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, TURISMO E AGRICULTURA



Por sectores, a área do comércio lidera, com 150 empresas criadas no período em referência, seguindo-se a construção civil, com 121. Em evidência surge o sector industrial, com 50 novas empresas criadas. Segue-se o turismo, a afirmar-se como o quarto sector que mais cresceu neste período, com criação de 44 novas empresas.











Seguem-se, por esta ordem, as atividades imobiliárias (37), consultoria (35), a in dústria têxtil e do calçado (34) e os sectores da informação/comunicação (24). A agricultura também deu um salto, surgindo logo após, com 19 novas empresas criadas.



FREGUESIAS MAIS ATRATIVAS



Vila Verde e Barbudo lideram o ranking das freguesias mais dinâmicas/atractivas, com 115 instalação no período analisado, seguindo-se Soutelo (76), Vila de Prado (64), Moure (40), Lage (38), Oleiros (25), Marrancos-Arcozelo (21), Ribeira do Neiva (18), Turiz (18), Cervães (17), Cabanelas (15), Gême (14), Freiriz (12), Loureira (11), Vade (11) e Pico (8).



Refira-se que foram criadas mais de 12 empresas por cada 1.000 habitantes entre 2013 e 2017.



CRESCIMENTO ECONÓMICO



«São dados que vêm revelar a aposta acertada que o Município de Vila Verde tem feito para gerar novas dinâmicas económicas, fixando a derrama no mínimo, isentando taxas e licenças para instalação de novas empresas e procurando agilizar procedimentos administrativos que tornem a sua instalação o mais rápida possível», advoga o Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela.



Na sua ótica, «a estratégia autárquica está a dar os seus frutos e o crescimento vai-se manter. A captação de investimentos, a atracão de novas industrias e a fixação da população, criando oportunidades de emprego, são a prioridade para reforçar nos próximos anos. Estamos no bom caminho».



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas