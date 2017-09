Projecto ‘School Bus’ promove redução da massificação automóvel junto aos equipamentos escolares

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal e os TUB estão a desenvolver um projecto-piloto, intitulado ‘School Bus’, que visa garantir o transporte dos alunos em autocarros gratuitos entre quatro interfaces e as respectivas escolas. A segurança das crianças é garantida pela presença da Polícia Municipal e Polícia de Segurança Pública.



A iniciativa, em vigor desde o dia 18 de Setembro e com término no dia 29, envolve cerca de 700 crianças, com especial predominância para o 1º ciclo, e visa reduzir o congestionamento automóvel no perímetro das escolas, garantindo uma maior e melhor mobilidade para todos. Inicialmente a iniciativa contemplou seis interfaces, tendo-se adaptado este número em função da procura - dois interfaces foram retirados e foi reforçada a oferta nos restantes quatro.

Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, participou hoje numa viagem de uma das linhas do ‘School Bus’, que partiu da paragem dos TUB, junto ao edifício Primavera, e teve como destino o Colégio D. Diogo de Sousa.



“Uma das área s em que temos consciência da necessidade de efectuar um trabalho mais profundo é a da criação e soluções que minimizem o impacto dos equipamentos escolares na mobilidade da Cidade e do fluxo automóvel na zona onde os equipamentos estão instalados”, referiu o Autarca, salientando que o projecto foi registando um crescimento progressivo da adesão das crianças, fruto do aumento de confiança dos encarregados de educação no projecto.



De acordo com o Edil, ultrapassada esta fase-piloto, que se está a revelar ´um sucesso´, a iniciativa será retomada no futuro. “Com este projecto conseguimos uma redução substancial da massificação da utilização do automóvel, que é uma das principais fontes de problemas e congestionamentos nas zonas dos equipamentos escolares. Estamos certo de que se o projecto tivesse implementação imediata iria continuar a crescer a adesão”, garantiu, agradecendo o empenho de todas as entidades envolvidas, nomeadamente a direcção das Escolas, PSP, Policia Municipal, colaboradores Municipais e Banco Local de Voluntariado.



