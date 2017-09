Dia Mundial do Turismo em Fafe

Fafe assinala, hoje, o Dia Mundial do Turismo com uma Mostra de Produtos Regionais no centro da Cidade. Nove expositores estão reunidos na Praça 25 de Abril com vários produtos locais que representam aquilo que Fafe tem de melhor.



Também durante o dia de hoje, o Museu das Migrações e Comunidades, o Museu da Imprensa de Fafe e o Museu Regional do Automóvel estão abertos para visita s guiadas.



O objectivo destas iniciativas passa, de acordo com Pompeu Martins, Vereador do Turismo, “por pôr os visitantes em contactos com algumas das tradições e produtos do concelho.



Com este programa, o Município de Fafe quer oferecer aos visitantes a possibilidade de viver e conhecer a cultura do concelho.'



*** Nota da C.M. de Fafe ***



