O Posto de Turismo de Braga registou, entre Janeiro e Agosto deste ano, a entrada de 263 083 turistas, tendo-se registado um aumento de 22,15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os meses de Junho, Julho e Agosto voltam assim a ficar para a história como os melhores de sempre para o Turismo da Cidade. Os dados foram avançados hoje, 27 de Setembro, durante as comemorações do Dia Mundial do Turismo.



A forte aposta do Município na promoção da Cidade, realizada em parceria de diversos agentes do território, tem sido um factor decisivo para o aumento da procura turística em Braga. Segundo António Barroso, do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Braga, este crescimento turístico levou à criação de novos espaços, desde espaços comerciais, passando por bares, hotéis e alojamento local.



“Nos últimos três anos, o Alojamento Local (AL) sofreu uma evolução muito significativa. Em 2015 estavam registadas 19 unidades de AL e, no ano seguinte, 41 unidades. Hoje, 27 de Setembro de 2017, estão registadas 146, quando em meados de Agosto já eram 128. O crescimento desde 2015 é de 770%”, sustentou António Barroso.



Em 2017, e à semelhança de anos anteriores, França e Espanha são os principais mercados estrangeiros emissores, tendo sido registados 70.569 atendimentos a turistas espanhóis, o que corresponde a 27 por cento do número total de visitantes. Segue-se o mercado português com 54.654 visitantes (21%) e o francês com 48.666 visitantes (19%). Os turistas provenientes destes três países correspondem a 66% do número total de visitantes.

Em termos de crescimento, a nacionalidade com maior crescimento no registo de visitas foi a britânica (222,83%). No entanto, é a nacionalidade espanhola que corresponde ao maior número de visitantes e que representa 27% do total de atendimentos efectuados no Posto de Turismo em 2017.



Este ano foram recebidos no total 171.340 visitantes durante os meses de Junho, Julho e Agosto, registando-se assim um aumento de 10 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Este enorme crescimento é confirmado pelos números do Instituto Nacional de Estatística (2013-2015) em que Braga regista subidas em termos do número de hóspedes (33,72%), dormidas (40,69%) e capacidade de alojamento (26,22%) muito superiores à média nacional.



António Barroso sublinhou, por isso, o “contributo decisivo” que os operadores privados e empresas do sector tiveram na obtenção destes resultados, “não apenas pela promoção que fazem dos seus espaços, mas também de toda a Região”. Aquele responsável deixou ainda um agradecimento a todas as entidades culturais e associativas do Concelho, “que ajudam a criar momentos de atracção e animação”, assim como aos actuais e antigos colaboradores do Posto de Turismo, os “primeiros embaixadores de Braga”.



Conquistar novos mercados

No futuro, o Município quer continuar a conquistar novos mercados turísticos e promover o melhor de Braga. Segundo António Barroso, a requalificação do Parque de Exposições de Braga, do Mercado Municipal e a da própria Pousada da Juventude serão equipamentos importantes para alcançar este desígnio.



“Além do projecto ‘Welcome Braga’, que está a ser desenvolvido com a Associação Comercial, vamos ter a abertura do ‘Braga Welcome Center’ na Estação de Caminhos-de-ferro, numa parceria com a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, a instalação de um posto de turismo no Sameiro e a criação de um cartão turístico”, anunciou o representante do Município, dando ainda conta dos incentivos que estão a ser criados para a instalação de Espaços de Turismo Rural no Concelho.



Exposição assinala 80 anos da construção do Edifício do Turismo

Neste Dia Mundial do Turismo, Braga assinala ainda os 80 anos da construção do edifício do Turismo com a inauguração de uma exposição

Em 1934 um grupo de Bracarenses teve a ideia de construir um espaço que servisse para atender melhor os turistas. Constituíram então a chamada ‘Comissão de Iniciativa e Turismo’ e na remodelação do alinhamento da Avenida da Liberdade, solicitaram à Câmara Municipal a colaboração para a construção do Posto de Turismo. O edifício foi inaugurado a 22 de Junho de 1937, completando agora 80 anos.



Na sessão comemorativa, procedeu-se à entrega de um diploma de reconhecimento a José Peixoto de Almeida, filho do mentor da construção do edifício do Turismo, e a João Moura Coutinho, sobrinho do arquitecto Moura Coutinho que concebeu o projecto do edifício.

As comemorações do Dia Mundial do Turismo ficaram ainda marcadas pela apresentação do roteiro judaico, por forma a responder ao aumento da procura de turistas provenientes de Israel, e ainda pela apresentação de um doce tradicional da pastelaria ‘Veneza’.



Ao longo de todo o dia, os turistas que passaram pelo Posto de Turismo de Braga tiveram a oportunidade de degustar vários produtos locais, tendo recebido ainda a oferta de uma viagem no autocarro turístico.



