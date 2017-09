Póvoa de Lanhoso: Monsul inaugurou requalificação do Largo do Souto e Rua de Santa Luzia

O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, e o Presidente da Junta de Freguesia de Monsul, José Manuel Tinoco, inauguraram a requalificação do Largo do Souto e Rua de Santa Luzia, melhoramentos localizados junto à sede da Junta.



O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, destacou, de entre outros aspetos, que o trabalho em conjunto com o Presidente da Junta e os técnicos da autarquia “foi imprescindível para termos aqui esta obra magnífica, que nos pode orgulhar a todos”.



O Presidente da Junta de Freguesia, José Manuel Tinoco, agradeceu à particular da freguesia que cedeu terreno para a execução da obra e ao Presidente da Câmara Municipal. “Eu e ele fomos incansáveis nesta obra”, revelou, de entre outras considerações. “Conseguimos realizar esta obra, foi uma obra importante para a freguesia e que está à vista de toda a gente”, afirmou.

O Presidente da Câmara Municipal esteve acompanhado dos Vereadores Gabriela Fonseca e André Rodrigues. Presente esteve ainda o Presidente da Assembleia Municipal, Amândio de Oliveira, e outros convidados.



O momento realizou-se na manhã de 24 de setembro, na presença de população. O Padre Rafael Poças procedeu à bênção do novo espaço.



No final das intervenções, a Junta de Freguesia de Monsul ainda prestou homenagem aos anteriores Presidentes de Junta da freguesia e revelou os retratos dos mesmos que irão ficar patentes na sede da Junta de Freguesia.



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

