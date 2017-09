EPATV sopra 24 velas

A Escola Profissional Amar Terra Verde celebrou hoje, dia 27 de setembro, o 24º aniversário e o 10º aniversário do Grupo de Voluntariado EPAJUDA.



O consagrado Dia da EPATV é marcado por um programa que celebra o que de melhor se faz nesta instituição.



Durante a manhã, a sessão de abertura ficou a cargo do Diretor Geral, João Luís Nogueira, que convidou Catarina Morais Sarmento, da Fundação EDP Escolas Solidárias, e Elisabeth Ferreira, do Departamento de Comunicação e Sustentabilidade do Hospital de Braga, como representantes de duas das muitas parcerias que a EPATV mantem e que quer manter, uma vez que, como referiu o João Luís Nogueira, «é o princípio da parceria que nos move e é o princípio da parceria que nos agiganta».



O momento seguinte foi um 'sopro' musical da Academia de Música de Vila Verde, com a performance do professor e saxofonista Carlos Pinto.



A EPATV como Escola Solidária e Escola Embaixadora do Parlamento Europeu assinalou este cariz através do hastear da bandeira das Escolas Solidárias, da Fundação EDP, e o desce rramento da placa de Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, diplomando também os alunos que trabalharam nesse sentido.



Posteriormente ao cantar de Parabéns e à partilha de bolo de aniversário, rumou-se à Casa do Conhecimento para inauguração da ExpoTécnica, uma exposição da seleção das melhores PAPs do ano letivo 2016-2017.



Da parte da tarde, a EPATV, pelas mãos do Diretor Geral, assinou o protocolo com as empresas parceiras: Casais (representada por Sofia Miranda) e IMAN Temporing (representada por José Almeida).



De seguida, foram entregues os prémios Pintar a Páscoa XI: 1º Prémio à Casa do Povo da Ribeira do Neiva; 2º Prémio à Casa do Povo do Pico de Regalados; 3º Prémio ao Lar de S. Salvador; Prémio de Mérito ao Centro Social do Vale do Homem; e Prémio do Público ao Jardim de Infância da Loureira.



E, por fim, o Dia da EPATV terminou com a entrega de Diplomas aos Finalistas do ano 2016-2017, entrega de Prémios de Mérito do ano 2016-2017 e a entrega de diplomas aos adultos do Centro Qualifica.



*** Nota da EPATV ***

