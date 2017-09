Erasmus+ Juventude em Ação e Movijovem celebram sucesso de parceria

A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação tem, ao longo dos últimos meses, realizado o seu ciclo de formação do Serviço Voluntário Europeu (SVE) na Pousada de Juventude de Guimarães, trazendo a esta Pousada e à cidade centenas de jovens de dezenas de nacionalidades diferentes.



Está neste momento a decorrer mais uma das formações do ciclo SVE. Arrancou na passada terça-feira e reúne 23 voluntários de várias nacionalidades.



Distingue-se das restantes por ser também neste contexto que se celebra o sucesso da parceria entre esta Agência e a Movijovem, que gere as Pousadas de Juventude. Foi esta quarta-feira realizada uma entrega pública à Pousada da Juventude de Guimarães de um trabalho artístico realizado pelos voluntários, simbolizando a parceria destas organizações ao serviço do projeto e dos valores europeus, celebrando dessa forma os 30 anos do Erasmus+.



Para o diretor da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, Pedro Couto Soares, “é importante dar nota pública dos projetos que são, verdadeiramente, bem suced idos. Neste caso, o Dr. Ricardo Araújo, Presidente da Movijovem, tem sido incansável no apoio e na colaboração com esta agência, contribuindo para o seu sucesso.” Esse sucesso é também explicado nas palavras de Pedro Couto Soares que justifica que “a Agência Nacional escolheu as pousadas porque reconheceu as condições excelentes para a prática de atividades internacionais”.



Entre os países cujos voluntários mais procuram Portugal para realizar o seu projeto SVE e que, consequentemente visitam Guimarães nas formações necessárias, destacam-se Itália, Turquia e Espanha. Enquanto em 2016 foram 540 voluntários a participar nestas formações SVE, no final deste ano esperam-se mais de 600 jovens.



O Erasmus+ é um programa da União Europeia para os domínios da Educação, da Formação, da Juventude e do Desporto para o período de 2014 a 2020, com vista a apoiar a execução da Agenda Política Europeia para a justiça social e a inclusão, o crescimento e o emprego. Pode saber mais em www.juventude.pt



*** Nota da Erasmus + ***

