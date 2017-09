Junta de S. Victor levou 150 seniores à praia

A Junta de Freguesia de São Victor antecipou a comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa, que se celebra a 1 de Outubro, dinamizando uma iniciativa de integração e combate ao isolamento social.

A iniciativa ‘Férias Seniores na Praia da Apúlia 2017’, que decorreu no fim-de-semana, proporcionou 18 horas de grande alegria a 150 seniores, que pernoitaram na Colónia de Férias da Segurança Social. Neste local, o programa cultural foi diversificado, contando com a colaboração de dez monitores voluntários.



O Programa cultural incidiu numa visita à Igreja Românica de S. Pedro de Rates e também ao museu dedicado a este importante arcebispo. Ao longo do dia realizaram-se jogos lúdicos e que visaram o estímulo à motricidade, combatendo o sedentarismo. À noite decorreu o sarau cultural, animado pelo Grupo Coral de Guadalupe, que encantou os seniores com músicas de outros tempos, bem como com a actuação do Mágico Teixeirinha e dos Irmãos Ginastas. Ainda houve espaço para um “bailarico” à moda do antigamente.



Ricardo Silva, presidente da Junta de S. Victor, afirma que estas iniciativas “são de valor acrescentado, porque reflectem a verdadeira riqueza de uma gestão de proximidade, bem como visam reforçar os laços entre a autarquia e os habitantes”. Esta actividade pretende ser um reforço no combate ao isolamento social e dar músculo à necessidade de um acompanhamento social a casos de carência afectiva ou financeira.

