Centro de Engenharia Biológica da UMinho estuda risco de contaminação em alimentos

O Centro de Engenharia Biológica, da UMinho, é a única entidade portuguesa no grupo que está a desenvolver uma nova metodologia para analisar o risco de contaminação em alimentos e rações animais. O foco do projecto, financiado pela Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos (EFSA), será a elaboração de um método que avalie a presença em comida humana e rações animais de micotoxinas, substâncias tóxicas produzidas pelos fungos, e avalie os seus efeitos na saúde humana, animal e no ambiente.



A nova metodologia deverá dar resposta a situações que actualmente não são ainda cobertas pela EFSA, sendo focada na avaliação do risco decorrente da presença de misturas de micotoxinas em alimentos.

Um dos pontos fundamentais do projecto, que terá por base uma revisão exaustiva de artigos e estudos já publicados, será também prever os riscos de exposição no futuro, decorrentes de alterações criadas pelas alterações climáticas.



Serão analisadas plantas, que podem transm itir o fungo ao animal, através do seu consumo e, por este, passar a contaminação para o leite. No caso da alimentação humana, será também analisado um possível contágio no processamento de alimentos.



O projeto MICHYF, que foi considerado inovador pela Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, vai permitir avançar na prevenção da contaminação dos alimentos e, ao mesmo tempo, apresenta uma forte componente de sustentabilidade, uma vez que vai contribuir para a diminuição de perdas de alimentos na produção primária.



Além da Universidade do Minho, representada pelo Centro de Engenharia Biológica, participam neste projecto seis outras entidades europeias, nomeadamente a Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália), Università degli Studi di Parma (Itália), Queen's University Belfast (Reino Unido), Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Itália), Istituto Superiore di Sanità (Itália) e o Institut National de la Recherche Agronomique (França).

