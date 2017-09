Sinta-se em casa no 'Time To' e prove as melhores iguarias portuguesas

Um espaço diferenciador onde as pessoas se sentem em casa. É desta forma que podemos definir o Time To, um espaço criado há apenas três meses, mas que tem conquistado os bracarenses. O Time To surge com um conceito inovador, onde a obrigatoridade de consumo não é imposto ao cliente. Aqui, se assim o quiser, pode simplesmente estar, ler ou trabalhar. Tem a oportunidade de levar para casa um dos livros presentes no espaço, com a condição de deixar outro no seu lugar.



No que diz respeito ao seu receituário, Teresa Basto, proprietária do espaço, procurou reunir um cojunto de produtos nacionais que não são muito comuns em espaços como este. “Tentei trazer para o Time To algumas propostas que fossem diferenciadoras”, diz-nos a responsável. São disso exemplo as conservas, as compotas, os chás, as especiarias, entre outras.

Neste âmbito, o Time To transforma-se também num ponto de venda do que de melhor o nosso país tem.



Neste espaço encontra uma série de menús mais rápidos, mas variados que vão desde o pequeno-almoço ao lanche, passando pelos petiscos. A qualquer hora do dia.

No breakfast pode provar os ovos com bacon, o iogurte com granola, a torrada com manteiga e compota, o sumo de laranja ou a fruta laminada.



Para pestiscar ou até almoçar poderá provar as já famosas tostas da casa (camarão, salame, presunto), as tábuas de enchidos, queijos e patés, as sanduíches e as saladas, entre outras.

Como sobremesas poderá saborear as tábuas de doces convetuais ou de compota, sem esquecer os bolos caseiros, como a pavlova de frutos vermelhos ou o bolo de chocolate.

Para o Verde Cool, a esolha recaiu num produto português, a petinha com tomatada, acompanhada por um copo de Encostas d’Abadia. Por apenas 3 euros.

