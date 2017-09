Há encontro marcado com a protecção do meio ambiente

Cerca de 35 associações e movimentos da região Norte já confirmaram a sua presença no encontro 'Ação Ecológica - Transição Sustentável e Regeneração' que vai decorrer no próximo dia 7 de outubro, na Casa do Território, no Parque da Devesa.

A iniciativa organizada pela Associação Famalicão em Transição e Campo Aberto, e que conta com o apoio da Câmara de Vila Nova de Famalicão, vai reunir associações, movimentos e grupos de defesa do meio ambiente e de transição do norte e de territórios vizinhos.



Entre as associações presentes destaque para a LPN - Liga para a Proteção da Natureza, a Sociedade de Ética Ambiental, a AMO Portugal- Associação Mãos à Obra, a Acréscimo, de abrangência nacional, e ainda o Núcleo de Braga da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, entre outr as.



Será um dia dedicado às questões ambientais. José Carlos Marques, membro da Campo Aberto - Associação de defesa do ambiente, espera deste encontro 'um reforço de laços, colaboração e solidariedade entre associações, grupos e cidadãos com intervenção cívica no domínio da defesa da natureza e do ambiente, possibilitando uma maior circulação de informação entre eles.'



Manuela Araújo, da Associação Famalicão em Transição, acredita que com este encontro seja possível 'conseguir passar uma mensagem de consenso para os cidadãos e o para poder político, através da Carta de Famalicão - documento em preparação a aprovar no encontro, podendo daí resultar um maior compromisso na defesa de orientações a nível do espírito e das práticas de sustentabilidade e de proteção da natureza.”

