Feira da Ladra de Vieira do Minho tem tendência a aumentar

Mais de 30 expositores e produtores locais participam, entre os dias 4 e 9 de Outubro, na edição deste ano da Feira da Ladra.

O evento visa dinamizar a economia local “Estimamos que estejam cá milhares de pessoas, como, é habitual. Temos excelente gastronomia no nosso concelho, temos excelentes casas de turismo, temos 170 casas de oferta turística. quer seja no alojamento local, no turismo de habitação ou em hoteis. Temos espaço para receber todos aqueles que nos queiram visitar. Estimamos um volume de negócios de cerca de 400 mil euros”, referiu António Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho.



Outra vertente da feira, e a de dar a conhecer o trabalho realizado pelas associações e colectividades do concelho.

“Pela primeira vez um executivo municipal se preocupou com as associações locais e as comissões de festas. Nós damos sempre oportunidade ás associações locais sem fins lucrativos, às comissões de festas a possibilidade de angariação de fundos. Neste momento já temos mais de 15 associações e comissões de festas na feira”, destacou António Cardoso.



O autarca vieirense assegurou ainda que foram introduzidos melhoramentos, tendo em conta o aumento crescente de visitantes.

“A tendência desta feira é de aumentar. Mantivemos praticament e o número de dias do ano passado. Antecipamos apenas para apanhar o feriado (5 de Outubro) e esperamos muita gente. Em termos de estacionamento vamos ter um espaço cedido junto ao Pingo Doce”, explicou António Cardoso.



Em termos de programação, os destaques vão para os concertos de David Carreira (dia 7), dos ‘Função Públika’ (dia 8) e de Jorge Ferreira (dia 9).

As chegas de bois serão, também, eventos marcantes, a par da Corrida de Burros, das corridas de passo travado, do Dia do Garrano (sábado, dia 9) e do ‘derby de atrelagem para garranos. O Cortejo Etnográfico marcado para domingo, é outro dos pontos altos da Feira da Ladra. “É um cortejo em que as freguesias trazem para conhecimento dos vieirenses e de todos quantos nos visitam, as suas tradições, usos e costumes”, frisou Antonio Cardoso.



Estão também agendados concertos de bandas de música e actuações de grupos e ranchos folclóricos do concelho.

O investimento municipal neste evento ronda os 100 mil euros, sendo esperado um retorno de metade da verba, devido ao pagamento de inscrição dos expositores e produtores de fora do concelho. Os expositores e produtores do concelho expõem de forma gratuita.

A Feira decorre na praça junto à Câmara Municipal e no Parque dos Moinhos e tem entrada grátis.

comentários

Não existem comentários para este artigo.

