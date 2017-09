Cursos de turismo do IPVC ganham mais dois prémios

A indústria reconheceu o trabalho desenvolvido nos cursos de Turismo ministrados no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) tendo na semana passada distinguido a instituição com dois prémios nacionais: o prémio de Melhor Instituição de Ensino Superior em Turismo, no Publituris Portugal Travel Awards 2017, no Bom Sucesso Resort, em Óbidos e o prémio de Best Education Partner, pela qualidade do ensino na área das agências de viagens e operadores turísticos e o sistema Galileo, na Gala do 25.º aniversário da Travelport, Casino do Estoril.



Refira-se que o Publituris Portugal Travel Awards é conhecido como sendo os ‘Óscares do Turismo’ em Portugal, tendo como objetivo premiar as melhores empresas, instituições, serviços e profissionais da área do turismo.

A Travelport é uma plataforma de comércio de viagens que assegura a distribuição de conteúdos, tecnologia, pagamentos e outr as soluções para indústria de viagens e turismo.



Estes prémios juntam-se a outras distinções que o turismo do IPVC tem recebido ao longo dos anos, como por exemplo a certificação da Licenciatura em Turismo pela Organização Mundial do Turismo (até 2020) e em 2012 num estudo da Revista Visão, ter constado no Top 30 de todos os cursos, de todas as áreas de ensino, a nível nacional pela elevada empregabilidade dos nossos diplomados.



Distinções que segundo Carlos Fernandes, director do curso de Turismo, “mostram que o Turismo do IPVC está no bom caminho na preparação dos seus alunos para o mercado de trabalho, que se verifica ser cada vez mais exigente”.

O responsável explica, aliás, que “a empregabilidade dos diplomados, dando resposta às expectativas e necessidades do mercado de trabalho, tem sido uma das principais preocupações por parte do Turismo do IPVC”.

