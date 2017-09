Pedro Martins: “Não é um jogo decisivo mas queremos somar três pontos”

autor Redacção num. de artigos 34041

O Vitória de Guimarães já se encontra na Turquia, onde vai enfrentar, hoje, o Konyaspor, em jogo da segunda jornada do Grupo I da Liga Europa. A arbitragem vai estar a cargo de Aleksandar Stavrv, da Macedónia.

No primeiro jogo do grupo, a equipa de Pedro Martins empatou em casa frente aos austríacos do Salzsburgo e procura agora a primeira vitória na actual edição da competição.



“É um jogo importante, não é decisivo, e não vamos alterar em nada aquilo que é a nossa filosofia. Se pudermos ganhar, vamos ganhar. E se há momentos em que não se pode ganhar, porque o adversário tem mérito, poderá ser outro resultado, mas o nosso objectivo são os três pontos”, atirou Pedro Martins.

O técnico dos vimarenenses está consciente que a fase de grupos é muito curta mas afirma que o objectiva da equipa é seguir para a próxima fase.



“A Liga Europa é uma prova muito curta, é importante começar a levar vantagem logo no início, até porque o no sso grupo é muito equilibrado. O nosso adversário tem jogadores de muita qualidade, principalmente do meio para a frente, jogadores que fazem a diferença. Defensivamente é uma equipa tipicamente turca, forte nos duelos e com jogadores agressivos”, referiu o técnico que está confiante na capacidade da equipa para contrariar as principais armas do adversário. Pedro Martins considera que a equipa tem evoluído “não só nos processos de jogo, mas sobretudo fisicamente”, depois de no jogo contra os austríacos os jogadores terem evidenciado dificuldades durante a segunda parte.



Com Douglas indisponível devido a lesão, o treinador confirmou que baliza dos conquistadores vai ser defendida por Miguel Silva. “O Miguel está preparado e motivado para suportar a herança de Douglas. Vai ser a estreia dele nas competições europeias, algo que ele sempre ambicionou”, rematou o técnico do Vitória que vai ter à espera um estádio com cerca de 40 mil adeptos turcos.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas