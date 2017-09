Candidaturas ao Prémio Literário Maria Ondina Braga terminam a 31 de Outubro

autor Redacção num. de artigos 34045

Decorrem até 31 de Outubro as candidaturas ao Grande Prémio Literário Maria Ondina Braga. Instituído pelo Município de Braga, este prémio tem como objectivo fomentar o gosto pela leitura e pela escrita e, deste modo, honrar a memória desta insigne escritora Bracarense, cuja obra representa um património da mais elevada importância.



O Prémio Literário Maria Ondina Braga, com valor pecuniário de 12.500 euros, é dedicado à literatura de viagens. Partindo de uma parceria estabelecida com a Associação Portuguesa de Escritores, a partir deste ano o prémio passa a ter carácter anual.



O facto de passarem a ser galardoados exclusivamente trabalhos na área da Literatura de Viagens, não apenas vai de encontro ao percurso de vida de Maria Ondina Braga, como se insere ainda num particular âmbito do processo de criação literária.



A sua organização passará a ser assumida pela Associação Portuguesa de Escritores enquanto o financiamento será da responsabilidade do Município de Braga, sendo ambas as entidades promotoras do Prémio.



Nesta edição serão admitidas a concurso obras publicadas no ano de 2016 e ainda, a título excepcional, de 2015, devendo os livros concorrentes ser entregues até 31 de Outubro de 2017. Não são admitidas obras póstumas. O regulamento pode ser consultado em www.cm-braga.pt



*** Nota da C.M. de Braga ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas