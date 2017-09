Viana do Castelo: Praia do Cabedelo vai receber Mundial de Kitesurf em 2018

A Praia do Cabedelo vai receber, de 05 a 10 de junho de 2018, um evento mundial de kitesurf, numa organização conjunta entre a autarquia, o Feelviana Sport Hotel e a GKA - Global Kitesports Association. O evento foi apresentado ontem em conferência de imprensa e contou com a presença de Paulino Pereira, um dos maiores atletas da modalidade a nível mundial.



A apresentação da prova desportiva foi efetuada por Jorgen Vogt, da GKA, organizadora da prova mundial e que escolheu Portugal e Viana do Castelo pelas excelentes condições proporcionadas pela cidade e pela Praia do Cabedelo. A prova, com seis dias, vai ter duas disciplinas (wave e frreestyle strapless) e vai reunir entre 30 a 60 atletas de 25 diferentes nacionalidades num evento mundial que será distribuído por mais de 120 canais de televisão de todo o mundo, numa cobertura mediática única.



De acordo com o vereador do desporto, Vítor Lemos, a iniciativa integra a “estratégia clara de afirmação do Município nos desportos náuticos”. “A Câmara Municipal tem feito, juntamente com parceiros provados e clubes locais, eventos de turismo desportivo que irá potenciar ai nda mais esta região, que vai fazer as delícias dos atletas dos desportos do vento”, sublinhou.



O evento, a realizar pela primeira vez em Portugal, pretende dar a conhecer ao mundo Viana do Castelo como um “local único” para eventos de desportos de vento. José Sampaio, do Feelviana Sports Hotel, sublinhou que a iniciativa vem de encontro à estratégia da cidade e da hotelaria local, numa altura de época baixa mas uma época de vento excecional.



De lembrar que recentemente foi também apresentado o PWA Grand Slam, no âmbito do Campeonato do Mundo de Windsurf, o maior evento do género a nível mundial em 2018. A iniciativa, que também acontece pela primeira vez em Portugal, decorrerá entre 14 e 24 de Junho do próximo ano na Praia do Cabedelo. O grande evento PWA, com dez dias de provas, integra três disciplinas: slalom, freestyle e wave e está inserido no Circuito Mundial de Windsurf.

A prova internacional vai contar com a presença de duzentos atletas de 35 nacionalidades diferentes e trata-se de um evento “global com cobertura mediática mundial”.



