'Braga Street Stage' gerou retorno económico superior a 7 milhões de euros

A ‘Braga Street Stage’ gerou um retorno económico na economia local superior a sete milhões de euros. Os números resultam de um estudo elaborado pelo Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo, que contou com a colaboração das Universidades do Minho e do Algarve, com o objectivo de avaliar os impactos directos sobre a economia do Turismo nos Municípios envolvidos na organização do WRC Rally de Portugal 2017.



Segundo o documento, estima-se que o Município de Braga tenha assegurado entre 7.078.280 euros a 7.851.862 de valor de retorno económico directo (despesas de adeptos e equipas no Concelho) fruto da sua participação na organização e acolhimento do evento.



“Este é mais um dado que comprova que trazer para Braga um evento desta dimensão foi uma aposta ganha. Além de promovermos a Cidade a nível internacional e de mostrarmos ao mundo o nosso Património, esta classificativa trouxe enorme repercussão na economia local fruto dos milhares de adeptos que se deslocaram a Braga”, refere Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga.



Em Maio, a classificativa espectáculo do Rally de Portugal trouxe às ruas do Centro Histórico de Braga mais de 180 mil pessoas e afirmou a Cidade como palco privilegiado de eventos de nível mundial. O relatório destaca os impactos aferidos em termos das despesas realizadas pelos adeptos residentes e por aqueles que não sendo residentes na Região, se deslocaram tendo por motivo a assistência ao Rally, acrescido das despesas das equipas participantes quer nos dias do Rally, quer nos testes/treinos que o precederam.



A projecção da imagem de Braga no exterior, o desenvolvimento económico local, a animação da Cidade, assim como a construção de orgulho na Comunidade e a expansão de perspectivas culturais, foram alguns dos impactos positivos destacados pela comunidade Bracarense ao longo da investigação, reconhecendo a importância do Rally para a projecção da imagem do Concelho no exterior e desenvolvimento económico do mesmo.



No mesmo relatório, é dado a conhecer que a presença ou deslocação de adeptos num determinado municí pio para assistir ao WRC Rally de Portugal 2017, implica a concretização de consumos que vão desde o transporte, a alimentação, a animação e o alojamento, entre outros. De entre os serviços do sector do Turismo associados ao Rally, o alojamento é uma componente fundamental quer pelo vínculo que cria com o destino, quer pelo potencial de outros serviços que a este podem ser associados.



Nesse sentido, a capacidade hoteleira de Braga e a sua qualidade foram aspectos realçados neste estudo, referindo o mesmo que para além dos decisivos fluxos de visitantes, um dos factores de influência do impacto económico directo no Concelho de Braga esteve na capacidade hoteleira existente, uma das superiores entre os Concelhos envolvidos no Rally e da própria Região Norte. Este facto assegura desde logo a realização de impactos próprios com reflexos na avaliação absoluta e relativa, em benefício do Concelho e da Região.



Com o investimento e envolvimento das Autarquias a ser decisivo para o sucesso do evento, o relatório destaca o retorno económico do Município de Braga, o qual teve por base quatro variáveis: a estimativa da presença e número de espectadores nas ‘Zonas Espectáculo’; a tipologia de gastos com a alimentação, transportes, alojamento, animação e outros; o potencial e opções efectivas de alojamento (camas vs dormidas) e o tempo de estada no Concelho, realizadas pelos milhares de adeptos que se deslocaram a Braga para assistir à ‘Braga Street Stage’.



O estudo, solicitado pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), foi desenvolvido por uma equipa de investigação multidisciplinar de forma a garantir o complexo trabalho de campo, o processamento do modelo e a interpretação e análise de resultados focados no conhecimento do território e uso de competências técnicas específicas. A análise é sustentada na recolha de dados através de entrevistas realizadas a adeptos no terreno, sendo que os resultados obtidos permitem constatar que de forma global os adeptos locais perspectivam o evento de forma extremamente positiva, sendo evidente as expectativas criadas e comprovadas.



