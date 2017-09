Projecto de Requalificação da Rua Costa Gomes apresentado aos moradores

autor Redacção num. de artigos 34048

O Município de Braga apresentou esta Quarta-feira, dia 27 de Setembro, o pré-projecto de requalificação da Rua Costa Gomes, na Freguesia de Real, que pretende resolver definitivamente todos os problemas de quem reside e circula naquela artéria da Cidade. O projecto foi apresentado aos moradores e aos autarcas da Freguesia durante uma sessão realizada na sede da Junta de Real.



Na ocasião, António Barroso do Gabinete de Apoio à Presidência, explicou que o “o Município está determinado em avançar com uma intervenção nesta via procurando-se encontrar uma resolução definitiva para os problemas que se arrastam há vários anos. Depois da Infraestruturas de Portugal ter manifestado a sua indisponibilidade financeira para efectuar a intervenção, o Município assume este compromisso e a rua Costa Gomes terá a requalificação q ue precisa e merece”. “Com a apresentação deste pré-projecto queremos também ouvir a opinião dos moradores e recolher contributos para melhorar a circulação nesta zona”, acrescentou António Barroso.



O projecto pretende privilegiar os modos activos de transporte (pedonal, ciclável e colectivo), diminuir o ruído e a emissão de gases poluentes, aumentar o conforto e a segurança de quem ali circula diariamente. A proposta prevê o aumento dos passeios e o ordenamento de trânsito.

Depois de ouvidos os moradores, o Município vai continuar o processo negocial com todas as entidades prestadoras de serviços, como as telecomunicações, gás natural, entre outras, para que a intervenção seja feita de forma integral e para que não haja lugar a novas perfurações na rua.



*** Nota da C.M. de Braga ***

