O Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de Viana do Castelo vai implementar quatro projetos educativos no atual ano letivo, abrangendo cerca de 1700 alunos. A partir da próxima segunda-feira, arrancam as visitas às escolas para apresentação dos projetos turma a turma.



Integradas no serviço educativo do CMIA e do Centro de Mar e a constar do Plano de Atividades, estão em causa quatro projetos educativos: o projeto “Escola da Natureza-Ciência em Rede”, “Da terra para a Terra”, “Cientista do Mar” e “Além-Mar”.



Assim, o projeto “Escola da Natureza-Ciência em Rede” tem como principal objetivo implementar um sistema de monitorização ambiental dos ecossistemas naturais, a ser aplicado

preferencialmente pela comunidade jovem escolar, mas que pode e deve ser explorado também por outros públicos. Paralelamente, o projeto “Da terra para a Terra”, efetuado e m parceria com os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo pelo nono ano consecutivo integra visitas periódicas à escola, visitas de estudo, formação para professores, concursos e sessões temáticas, pelo que, ao longo do ano letivo, irão ser dinamizados diversos incentivos às escolas que demonstrarem melhores resultados na separação de resíduos escolares.



Já a bordo do Centro de Mar avançam este ano dois novos projetos-piloto: “Cientista do Mar” e “Além-Mar”. O primeiro visa promover a integração de estudantes do ensino secundário em contextos de investigação, através da criação de parcerias ativas entre instituições de investigação científica, enquanto o projeto “Além-Mar” visa explorar diversos temas associados à cultura marítima vianense, promovendo a divulgação de tradições das gentes marítimas desde a freguesia de Afife até Castelo do Neiva.



