Município de Esposende alarga Rede Municipal de Percursos Pedestres com novo trilho em Gemeses

autor Redacção num. de artigos 34053

O Município de Esposende procedeu ontem, Dia Mundial do Turismo, à abertura oficial do percurso PR13 EPS “Gemeses: terra de passagem”, encerrando, deste modo, o programa comemorativo que levou a efeito para assinalar a efeméride. O ato contou com a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal, António Maranhão Peixoto, da Vereadora do Turismo, Raquel Vale, e do Presidente da Junta de Freguesia de Gemeses, Eduardo Maia.



Este circuito integra a Rede Municipal de Percursos Pedestres de Esposende, contribuindo para dar a conhecer o património religioso, histórico e natural da freguesia de Gemeses. Com início junto à Igreja Paroquial, o percurso desenvolve-se ao longo de aproximadamente 14 quilómetros, por trilhos em terra batida e ruas de Gemeses, com passagem pela zona mais antiga da freguesia - Santães, pela Barca do Lago e pelo Caminho de Santiago, culminando no local da partida, sendo, por isso, circular. Trata-se de um trilho de dificuldade baixa, praticamente todo plano, com exceção do Monte Arnelas, miradouro privilegiado sobre o rio Cávado.



O Município disponibiliza também uma brochura do percurso, que sinaliza todo o trajeto e indica os respetivos pontos de interesse, assim como contactos úteis e outras informações de interesse, com informação de download e links de acesso ao “track” do p ercurso. Esta brochura pode ser requisitada no Centro de Informação Turística de Esposende.



O Vice-Presidente da Câmara Municipal assinalou que o Município tem vindo a investir na Rede Municipal de Percursos Pedestres, com o intuito de promover e valorizar o património natural, histórico e cultural das várias freguesias do concelho. António Maranhão Peixoto vincou que se trata de um potencial turístico que importa promover e valorizar, notando que o trabalho do Município vai muito para além da criação e manutenção dos percursos.



Por seu turno, o Presidente da Junta de Freguesia, Eduardo Maia, expressou a sua satisfação pela concretização deste projeto há muito ambicionado, considerando-o uma mais-valia para Gemeses e para o próprio concelho.



A abertura do percurso “Gemeses: terra de passagem” contou também com a participação de alunos do curso de Turismo Rural e Ambiental da Escola Profissional de Esposende, professores e ainda alguns pedestrianistas que se encontram em Esposende em gozo de férias e aproveitaram a oportunidade de conhecer este percurso.



Refira-se que a Rede Municipal de Percursos Pedestres de Esposende integra 13 trilhos, num total de aproximadamente 140 quilómetros de percursos, devidamente marcados e sinalizados.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas