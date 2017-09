Frossos vive este fim-de-semana as festas em honra de S. Miguel

autor Redacção num. de artigos 34053

A freguesia de Frossos vive, este fim-de-semana, as festas em honra de S. Miguel, padroeiro da localidade.

Além do programa religioso, as festas incluem um leque de artistas que prometem animar as gentes da freguesia.

O programa inicia hoje com a celebração da eucaristia em honra do padroeiro, agendada para as 20.30 horas.

O conhecido cantor Carlos Ribeiro é o primeiro nome do cartaz musical a animar estas festividades, com um concerto marcado para as 22 horas.

Este primeiro dia termina com uma sessão de fogo-de-artifício.



A noite de amanhã será animada pela Orquestra Função Públika, que actua pelas 22 horas. A noite termina também com uma sessão de fogo-de-a rtifício, pela meia-noite.

Domingo, dia alto destas festividades, inicia com a eucaristia solene em honra do padroeiro.

Ao início da tarde entra no recinto da festa a Banda Musical das Caldas das Taipas e a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde.

Pelas 16 horas, tem início a procissão em honra de S. Miguel.



A animação musical prossegue a partir das 20 horas, com o Grupo Folclórico de Santa Cristina de Longos (Guimarães) e o Rancho das Lavradeiras de São Martinho de Gandra (Ponte de Lima).

A partir das 22 horas, há cantares ao desafio com Nuno de Cabril e Amigos.

As festas em honra de S. Miguel terminam com uma sessão de fogo-de-artifício.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas