Famalicão: Jovem de 18 anos detido por roubo violento a idoso

A Polícia Judiciária, através da Directoria do Norte, deteve um estudante de 18 anos por suspeita da autoria de um roubo com violência sobre um idoso que acabou por falecer, na sequência do crime, ocorrido na cidade de Vila Nova de Famalicão, em Outubro do ano passado.



Os factos ocorreram na madrugada do dia 19 de Outubro de 2016, “quando o suspeito entrou na casa do ofendido, seu vizinho, que de imediato agrediu com violência, d eixando-o inconsciente” descreve a PJ em comunicado.

Nesse contexto, o suspeito apropriou-se de uma quantia monetária e de vários objectos em ouro pertencentes ao ofendido.



A vítima, de avançada idade, veio a falecer, um mês depois, na sequência das lesões sofridas, acrescenta a mesma fonte policial.

O suspeito foi ontem presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coacção.



