A Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção musical do maestro valenciano Cristóbal Soler, pisa o grande palco do Theatro Circo no dia 6 de outubro, pelas 21h30, para um espetáculo único.



Cristóbal Soler é considerado um dos mais importantes maestros da sua geração, tendo dirigido um extenso repertório sinfónico e muitas produções de ópera. É conhecido pelo seu carisma e interpretação resultado da sua formação durante mais de uma década em Viena de Áustria, com maestros como Harnoncourt, Sawallisch, Prêtre, Vladimir Fedoseyev ou Mariss Jansons. Nomeado para o International Opera Awards em 2015, foi com “El Gato Montés” que alcançou o Prémio Teatro Campoamor Lyrical Award para Melhor Produção Lírica. É no momento o Diretor e Membro Fundador da AESDO - Associação Espanhola de Diretores de Orquestra e é o maestro convidado pelo Teatro São Carlos para dirigir a Orquestra Sinfónica Portuguesa no dia 6 de Outubro no Theatro Circo.



Criada em 1993, a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) é um dos corpos artísticos do Teatro Nacional de São Carlos e tem vindo a desenvolver uma atividade sinfónica própria, incluindo uma programação regular de concertos, participações em festivais de música nacionais e internacionais. Atualmente, a direção artística é exercida por Joana Carneiro.



O programa desta noite centra-se em Yggdrasil do jovem compositor Manuel Durão e na Sinfonia nº 7 em Mi maior de Anton Bruckner.



Yggdrasil era a árvore sagrada da mitologia nórdica que representava o centro do Universo e cujos frutos respondiam a todos os dilemas enunciados pelo homem. Nela se inspirou em 2012 Manuel Durão (n.1987), jovem compositor lisboeta que estudou na Escola Superior de Música de Lisboa e se diplomou em composição em Leipzig. Vive atualmente na Alemanha onde trabalha como professor, compositor e maestro.



A “Sinfonia n.º 7em Mi maior” de Anton Bruckner (1824-1896), uma das suas mais conhecidas obras, foi escrita entre 1881 e 1883 e estreada no ano seguinte, em Leipzig. Dedicada ao monarca da Baviera Luís II, os seus 4 andamentos denotam uma forte influência de Richard Wagner, compositor de eleição de Bruckner.



