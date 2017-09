Município de Barcelos vence o prémio Abertura 2017

autor Redacção num. de artigos 34057

O Município de Barcelos foi o grande vencedor do Prémio Abertura 2017, atribuído pela Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas (ESOP), que visa premiar as instituições que se distinguem na utilização de plataformas informáticas assentes em código aberto.



O galardão foi atribuído ontem, no Auditório da Reitoria da Universidade de Lisboa, na 15.ª edição do Open Source Lisbon 2017, e entregue ao Chefe da Divisão de Modernização e Tecnologia do Município de Barcelos, Cândido Mariz.



Este é um prémio que distingue a Câmara Municipal de Barcelos como um exemplo de boas práticas ao nível de toda a administra ção pública, que tem vindo a seguir uma política de modernização administrativa que privilegia o uso de tecnologias Open Source, ou em código aberto, por serem mais seguras e estarem isentas de custos de licenciamento significativos.



O site do Município, a Agenda Barcelos, o E-urbanismo, e muitos outros casos de plataformas de ligação aos munícipes e gestão interna são desenvolvidos usando plataformas de código aberto.



Recorde-se que o Município de Barcelos concorria com a Imprensa Nacional - Casa da Moeda e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P..



*** Nota da C.M. de Barcelos ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas