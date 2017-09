Cabeceiras de Basto assinala Dia do Município com sessão solene

Realizou-se esta manhã, dia 29 de setembro, a sessão solene do Dia do Município, uma cerimónia de grande simbolismo que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Presidida pelo edil Francisco Alves, a cerimónia evocativa da efeméride contou com a presença do presidente da Assembleia Municipal, Eng. Joaquim Barreto, dos vereadores e de presidentes das Juntas de Freguesia, entre outros autarcas, demais convidados e população em geral.



A cerimónia do Hastear da Bandeira contou com a guarda de honra dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.



Na sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal, falou da autonomia municipal, materializada desde 1976 na instituição do Poder Local, “o Poder Local que tem sido responsável, nos últimos quarenta anos, pelo enorme desenvolvimento dos diferentes territórios, processo sem paralelo com qualquer outro período da história de Portugal. Poder Local, tantas vezes incompreendido e até maltratado por tantos, mas que, na verdade, promoveu, promove e continuará a promover a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das pessoas, com maior eficácia por ser o poder de grande proximidade e do melhor conhecimento das realidades locais”.



E destacou: “neste Dia do Município, que por opção, não quisemos que fosse, neste ano, oportunidade para homenagear ninguém em particular, por estarmos a viver este tempo de campanha, quero, contudo, realçar aqui a excecional qualidade de alguns produtos da nossa terra reconhecida em diversos concursos ao longo deste ano. Refiro-me às medalhas de ouro conseguidas pelo vinho da Adega dos Leões ou pelos licores da Casa de Encosturas, exemplos de que em Cabeceiras de Basto temos produtos de grande qualidade, produtos de excelência capazes de ombrear com os melhores produtos de outras regiões e países”.



Lembrou igualmente os extraordinários feitos de alguns Cabeceirenses que tanto têm contribuído para o aumento da imagem e do prestígio de Cabeceiras de Basto no país e no mundo, entre eles o piloto Arnaldo Martins que se sagrou, neste ano, Campeão do Mundo de quad (Motoquatro); o piloto Hélder Miranda e seu navegador Rui Teixeira que, pela primeira vez, participaram no exigente Rally de Portugal conseguindo no final da prova uma honrosa classificação; o jovem Diogo Graça que se destacou também no desporto motorizado sagrando-se campeão nacional de motocross e su percross; o atleta veterano Bernardino Pereira que já nos habitou a colecionar sucessos e se sangrou, neste ano, novamente, na modalidade de atletismo para veteranos Campeão Europeu e Campeão Nacional; e ainda os músicos Adriana Ferreira, Hélder Gonçalves, Carlos Leite, Pedro Teixeira, André Gomes que têm vencido tantos concursos e grandes prémios e integrado as mais prestigiadas orquestras no país e no mundo.



O presidente da Câmara referiu que Cabeceiras de Basto e os Cabeceirenses se orgulham dos seus feitos, do seu trabalho e da sua dedicação, fazendo votos que o exemplo destes vencedores sirva para que muitos outros possam trilhar caminhos de sucesso.



O autarca terminou o seu discurso, referindo igualmente que celebrar o Dia do Município é também uma oportunidade para lembrar e reconhecer o trabalho de todos os autarcas e dos trabalhadores do município ao serviço da causa pública, deixando ainda uma palavra e um abraço amigo aos emigrantes que “têm sempre no coração a sua terra e as suas raízes”.



Por seu turno, o presidente da Assembleia Municipal, Eng. Joaquim Barreto, afirmou que o Dia do Município é “um dia importante, de elevado simbolismo, que exalta a história e a memória coletiva e no qual os cabeceirenses se revêem. Um dia que assinala o Município enquanto entidade concreta, com território, história, cultura e símbolos próprios de um povo antigo e determinado, que viu atribuído o seu Foral a 5 de Outubro de 1514 e com este, a reorganização política e administrativa da nossa terra e das nossas gentes, marcando assim, o início do processo que conduziu ao municipalismo”.



O presidente da Assembleia Municipal destacou e elogiou o trabalho dos autarcas enquanto cidadãos que trabalham pelo bem comum, sublinhando que “Cabeceiras de Basto cresceu e desenvolveu-se sem perder a identidade, moldando-se ao novo tempo, aos novos desafios, às novas necessidades. Essa é a nossa raiz e só essa pode ser a semente do nosso futuro”.



Joaquim Barreto destacou, por fim, que o Dia do Município é um dia de festa, onde “se exalta a cidadania, que se espera seja cada vez mais efetiva em todo o território e que esta seja a marca do novo tempo, e que nele se continue a diluir uma filosofia de desenvolvimento que esbata ainda mais as assimetrias”.



