Centro de Investigação em Ciência Política acolhe Workshop “Imperative to listen well and disagree better”

A Escola de Economia e Gestão recebe o workshop “Imperative to listen well and disagree better”, organizado por o Centro de Investigação em Ciência Política (CICP).



Este workshop dedicado a um tema inovador da Ciência Política, conta com a intervenção de Hakan Altinay (European School of Politics in Istanbul, Turkey). Os participan tes terão a oportunidade de receber uma formação focada e prática sobre comunicação e desacordo num contexto em que o “civismo global” surge como uma nova necessidade.



A sessão de abertura decorre esta terça-feira, às 10h30, no auditório 1.01 da EEG com uma palestra subordinada ao tema “Global Civics: Necessary? Feasible?”

