Porta do Mezio comemorou o Dia Mundial do Turismo

A Porta do Mezio associou-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo, que foi celebrado no dia 27 de Setembro.



Este dia visa mostrar a importância do turismo e do seu valor cultural, económico, político e social, através de iniciativas realizadas em vários países do mundo.



Para celebrar este dia, e sob o mote &l dquo;Turismo Sustentável: um instrumento ao serviço do progresso”, as entradas na Porta do Mezio, porta de entrada no Parque Nacional Peneda-Gerês, localizada em Arcos de Valdevez, foram gratuitas. Para além disso, a ARDAL ofereceu uma prova de vinhos verdes no Centro de Promoção e Divulgação de Produtos Locais, localizado na Porta do Mezio.

