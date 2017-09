UMinho ensina Português a estrangeiros de 50 países

autor Redacção num. de artigos 34069

O BabeliUM - Centro de Línguas da Universidade do Minho ensina Português anualmente a mais de 400 pessoas provenientes de meia centena de países, como Irão, Rússia, Zimbabué, China, Venezuela, Paquistão e Nigéria. O Curso Anual de Português Língua Estrangeira (PLE) vai celebrar até maio os seus 25 anos, com um programa diversificado de 25 atividades. As comemorações arrancam esta segunda-feira, dia 2, às 10h00, no auditório do Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH) do campus de Gualtar, em Braga.

A sessão de abertura prevê as intervenções da pró-reitora para a Internacionalização do Ensino, Carla Martins, do presidente do ILCH, João Cardoso Rosas, do diretor do BabeliUM, Bernhard Sylla, e do coordenador das formações de PLE e Português Língua Não Materna (PLNM), Henrique Barroso. Segue-se a atuação do Ensemble de Flaut as do Departamento de Música da UMinho, sob direção de Gil Magalhães, e a aplicação do teste diagnóstico aos cerca de 100 alunos inscritos nesta 25.ª edição do Curso Anual de PLE.



Do programa de comemorações “25 Anos | 25 Atividades” constam um peddy-paper (2 de outubro, às 14h30), as tertúlias “Língua Portuguesa (e)m Braga” (26 de outubro), “Diversidade Linguística” (29 de novembro) e “O Natal Português” (4 de dezembro), uma caminhada ao Bom Jesus do Monte (23 de novembro), as aulas abertas “Expressões Idiomáticas” (23 de janeiro) e “25 de abril de 1974” (20 de abril), o colóquio “O Português na Casa do Mundo, hoje” (8 de fevereiro), um piquenique internacional (18 de maio), bem como visitas guiadas, cinema, recital de poesia e noite de fado.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas