‘Dia do Coração’ celebrado com rastreios e exercício físico

Uma alimentação cuidada, fazer exercício físico, fazer rastreios com alguma frequência e ligar imeditamente para o 112 quando sentir uma dor torácica forte é meio caminho andado para prevenir um enfarte.



Estas foram as principais recomendações deixadas, ontem, aos utentes do Hospital de Braga - que, através da equipa de enfermagem de Cardiologia, em coordenação com o Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, sensibilizaram todas as pessoas que passaram pela agora da unidade hospitalar.



A iniciativa, intitulada ‘O Hospital ajuda-o a tratar do seu coração, contou com uma palestra inicial, rastreios cardio vasculares e até uma aula de exercício à base de alongamentos ‘ao vivo e a cores’, tendo sido especialmente dirigida aos seniores ainda activos, que colheu a partcipação do projecto ‘Braga Ac- tiva’ promovido pela Câmara municipal de Braga.

No Dia Mundial do Coração, que ontem se celebrou no Hospital de Braga com esta actividade, Ana Cláudia Mendes, da equipa de enfermagem do Serviço de Cardilogia, sublinhou que “sendo hoje (ontem) um dia dedicado ao coração, nós pretendemos com esta iniciativa sensibilizar as pessoas para os factores de risco e para os principais sintomas de enfarte - que são uma das patologias que mais ca usa morte em Portugal”.



“É muito importante que as pessoas estejam alerta sempre que sentirem dor torácica, pois este é o primeiro sintoma e o mais frequente e característico do enfarte”, assinalou a enfermeira, frisando que quem sentir este sintoma deve contactar de imediato o 112. “O 112 é efectivamente a equipa que está especializada para fazer o diagnóstico e o encaminhamento para o hospital mais próximo, estando equipado devidamente para a intervenção primária do enfarte que é a angioplastia primária coronária”.



“Tempo é vida e quanto mais rápido o tratamento mais probabilidades de cura e de sobrevivência do doente”, frisou a enfermeira do serviço de Cardiologia.

Ana Cabral, fisioterapeuta e coordenadora do Serviço de Ambulatório de Medicina Física - deu como conselhos de uma alimentação saudável, a redução da ingestão de sal e de alimentos com muita gordura. “A alimentação cuidada e o exercício fí- sico só traz benefícios porque elimina os malefícios das artérias”.



Muitos foram também os utentes e familiares de doentes que ontem passaram pelo átrio do Hospital e aproveitaram para realizar os rastreios cardiovasculares. “Vale mais prevenir”, confessou o utente João Veiga.



