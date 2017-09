Fafe: ‘Ser Solidário’ conta com 24 jovens

autor Redacção num. de artigos 34069

Arranca segunda-feira, no terreno, mais uma edição do Programa ‘Ser Solidário’, iniciativa do Município de Fafe que conta com 17 anos de existência. Ontem de manhã, os 24 participantes na edição deste ano foram recebidos no Auditório Municipal pelo presidente da autarquia, Raul Cunha.

O programa, que terá a duração de oito meses, destina-se aos jovens do concelho de Fafe que não concluíram o 12.º ano, deixando no máximo três disciplinas em atraso, e àqueles que não conseguiram ingressar no ensino superior, em particular aqueles cujo agregado familiar apresente uma situação de carência económica e social.

Das inscrições resultou a colocação de 24 jovens em 21 instituições públicas e sociais de Fafe, incluindo juntas de freguesia, escolas e outras entidades com actividades de carácter ocupacional e didáctico. Para esta edição, a Câmara recebeu 72 pedidos formais de instituições para receber os jovens.



Todos os jovens que apresentam condições socioeconómicas que o justifiquem receberão uma bolsa de 200 euros mensais, pelas 20 horas semanais de trabalho.



Na recepção aos participantes, Raul Cunha destacou o sucesso deste projecto: “O programa ‘Ser Solidário’ é óptimo para travar conhecimentos e é, acima de tudo, uma boa oportunidade, que conjuga a possibilidade de continuar a estudar com a oportunidade de desenvolver um primeiro contacto com o mundo do trabalho. Os jovens desempenharão funções úteis à instituição onde foram colocados, sempre com a o possibilidade de, mais tarde, essas instituições poderem voltar a recorrer profissionalmente a eles, tirando partido da capacidade profissional revelada”.

O edil considerou ainda que “o ‘Ser Solidário’ faz com que as pessoas se sintam úteis e tenham também alguma independência financeira. É, por isso, um dos programas que vale a pena manter e no qual continuaremos a investir”.



O autarca aproveitou também para desejar sorte e muito sucesso aos jovens fafenses: “Espero que recolham bons dividendos desta experiência e que vos seja muito útil no futuro”.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas